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«МЮ» отдал защитника Бернарда в аренду «Портсмуту»

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника Дишона Бернарда. 22-летний англичанин перешел на правах аренды до конца сезона в «Портсмут», выступающий в третьем дивизионе.

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