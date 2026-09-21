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Российского туриста нашли мертвым в коридоре гостиницы в Анталье

Российского туриста нашли мертвым в коридоре гостиницы в Анталье

В коридоре одной из гостиниц турецкого города Анталья обнаружили тело 38-летнего гражданина России Евгения К.

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