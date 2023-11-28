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В аграрном Комитете в СФ обсуждены приоритеты развития агрострахования

В аграрном Комитете в СФ обсуждены приоритеты развития агрострахования

«Приоритетные цели развития агрострахования, обозначенные на совещании в аграрном Комитете Совета Федерации с участием Национального союза агростраховщиков, будут реализовываться союзом в дальнейшей деятельности», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя результаты состоявшегося обсуждения.

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