В аграрном Комитете в СФ обсуждены приоритеты развития агрострахования

«Приоритетные цели развития агрострахования, обозначенные на совещании в аграрном Комитете Совета Федерации с участием Национального союза агростраховщиков, будут реализовываться союзом в дальнейшей деятельности», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя результаты состоявшегося обсуждения.
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