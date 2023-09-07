Иркутянину грозит до четырех лет тюрьмы за публичную демонстрацию нацистской символики

50-летний иркутянин на одной из городских детских площадок показал окружающим его людям татуировки с изображением знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
50-летний иркутянин на одной из городских детских площадок показал окружающим его людям татуировки с изображением знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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