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Иркутянину грозит до четырех лет тюрьмы за публичную демонстрацию нацистской символики

50-летний иркутянин на одной из городских детских площадок показал окружающим его людям татуировки с изображением знаков различия военизированной государственной символики подразделений «СС» нацистской Германии, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

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