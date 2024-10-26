Marja – курорт с которого начинается Карелия

Край лесов, озер и суровой северной природы Карелии на самом деле прекрасен в любую погоду, и зная это, редактор Antenna Daily Борис Романов отправился в тур на берег Суходольского озера, где открылся новый скандинавский курорт Marja.
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