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Все пары 1/8 финала ЧМ, Сербия и Уругвай выбыли, а Швейцария и Корея идут дальше, «Ак Барс» расстался со Знарком и ждет Хартли, сумасшедшее предложение Роналду от саудовцев и другие новости

Все пары 1/8 финала ЧМ, Сербия и Уругвай выбыли, а Швейцария и Корея идут дальше, «Ак Барс» расстался со Знарком и ждет Хартли, сумасшедшее предложение Роналду от саудовцев и другие новости

1. Групповой этап ЧМ-2022 завершен, теперь мы знаем все пары 1/8 финала! Последнюю путевку в плей-офф завоевала Швейцария, обыгравшая Сербию.

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