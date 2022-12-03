Все пары 1/8 финала ЧМ, Сербия и Уругвай выбыли, а Швейцария и Корея идут дальше, «Ак Барс» расстался со Знарком и ждет Хартли, сумасшедшее предложение Роналду от саудовцев и другие новости

1. Групповой этап ЧМ-2022 завершен, теперь мы знаем все пары 1/8 финала! Последнюю путевку в плей-офф завоевала Швейцария, обыгравшая Сербию.
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