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Украина тайно получала оружие из Судана – СМИ

Украина тайно получала оружие из Судана – СМИ

Судан тайно отправлял на Украину оружие с момента начала СВО. Поэтому Киев отправил в Хартум свой спецназ летом 2023 года по просьбе главкома ВС Судана Абделя Фаттах аль-Бурхана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.

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