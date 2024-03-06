Украина тайно получала оружие из Судана – СМИ

Судан тайно отправлял на Украину оружие с момента начала СВО. Поэтому Киев отправил в Хартум свой спецназ летом 2023 года по просьбе главкома ВС Судана Абделя Фаттах аль-Бурхана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.