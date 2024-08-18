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В Тюмени врачи прооперировали девушку с врожденной патологией

В Тюмени врачи прооперировали девушку с врожденной патологией

В оториноларингологическом отделении детского стационара ОКБ №2 медицинский персонал оказал помощь 17-летней девушке с врождённой патологией, которая страдала от постоянной заложенности носа и могла дышать только через рот.

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