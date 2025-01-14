Конты бьют рекорды. В 2024, 2025 годах и дальше по списку. РЖД хотят увеличить количество отправляемых с Дальнего Востока контейнеров с импортными грузами

На фоне позитивной динамики перевозки контейнеров по ЖД в 2024 году (они выросли на 5,9%, до 7,88 млн TEU, количество груженых контейнеров увеличилось на 6,2%, до 5,8 млн TEU, перевезено 82,6 млн тонн грузов (+8,5%) — прим.
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