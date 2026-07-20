End of day trap but beginning Micro Bitcoin Futures CME:MBT1! WHYUCAMPING The reason why I took the cell is because the double top formation from the previous days New York session close, It is led to believe that once market has gone One direction strongly it is expected for market controllers to distribute a double top formation of some sort to reverse the market.
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