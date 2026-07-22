Электронный полис ОСАГО имеет ту же юридическую силу, что и бумажный: РСА прокомментировал решение ВС РФ

Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Спиров прокомментировал решение Верховного суда РФ о том, что водитель вправе не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он оформил этот документ в электронном виде.