Электронный полис ОСАГО имеет ту же юридическую силу, что и бумажный: РСА прокомментировал решение ВС РФ

Начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Спиров прокомментировал решение Верховного суда РФ о том, что водитель вправе не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО, если он оформил этот документ в электронном виде.
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