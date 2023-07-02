Военное обозрение

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Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой

Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг заявление главы ЦРУ о планах Киева начать переговоры с Москвой

В Киеве опровергли заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса о планах мирных переговоров с Москвой, которые должны будут начаться после того, как ВСУ "выйдет на границы Крыма".

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