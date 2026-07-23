Бывают и такие истории в Петербурге. 🔹Полиция задержала владельца частной платной автостоянки у ЖК на Афонской улице, 24.
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Бывают и такие истории в Петербурге. 🔹Полиция задержала владельца частной платной автостоянки у ЖК на Афонской улице, 24.