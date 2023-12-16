Что предвещает гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря 2023 года Алёна ЮрьеваПоследняя неделя перед завершением года, с 18 по 24 декабря 2023, обещает быть неоднозначной и потребует особой осторожности от всех знаков зодиака.