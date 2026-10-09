В Париже на площади Бастилии начались столкновения протестующих с полицией

08.10.2026 - 21:16 Сотрудники правоохранительных органов заблокировали на площади участников акции — школьников и студентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Искандер" прилетел в пыточную в Киеве": Всё превратилось в полыхающие руины. Первые кадры. АЭС почти обесточены. Ликвидирован депутат
- НАТОвцы на Украине, часть ДНР под Киевом: Путин согласился на мир весной 2027 года и перемирие до Нового года
- Трамп достал последнее оружие: демократы перехватывают власть в США, разгромив республиканцев на промежуточных выборах
Свежие комментарии
- «Нужен прямой кон...
- «Нужен прямой кон...
- «Нужен прямой кон...
А где же Нуланд с печеньками?