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В Париже на площади Бастилии начались столкновения протестующих с полицией

В Париже на площади Бастилии начались столкновения протестующих с полицией

08.10.2026 - 21:16 Сотрудники правоохранительных органов заблокировали на площади участников акции — школьников и студентов.

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