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Цена квартиры в новостройке не ограничивается договором покупки

Покупка квартиры в новостройке может потребовать значительно больше средств, чем указано в договоре. Помимо первоначальной стоимости жилья, покупателям необходимо учитывать расходы на ремонт, мебель и бытовую технику, а также возможную аренду на период строительства.

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