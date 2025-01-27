Родиной возбудителя «картофельной чумы» является Южная Америка, а не Мексика

Проведя масштабное исследование генетического материала возбудителя фитофтороза P. infestans и других представителей рода Phytophthora, ученые Университета Северной Каролины предоставили дополнительные доказательства того, что P.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии