Минобороны РФ поразило пункты БПЛА и наемников на Украине

Русские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам на Украине, связанным с производством и хранением беспилотников, а также по местам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.
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