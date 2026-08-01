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Царьград

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Минобороны РФ поразило пункты БПЛА и наемников на Украине

Минобороны РФ поразило пункты БПЛА и наемников на Украине

Русские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам на Украине, связанным с производством и хранением беспилотников, а также по местам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников.

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