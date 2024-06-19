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Мир без США. Путин предложил Евразии систему коллективной безопасности

Мир без США. Путин предложил Евразии систему коллективной безопасности

15 июня 485 прочитали В пятницу, 14 июня, в ходе выступления перед руководством МИД президент России Владимир Путин выступил с двумя важнейшими инициативами.

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