В Ленобласти проведут ремонт и модернизацию инженерных систем

С 15 июля объекты теплоснабжения начнут получать паспорта готовности Кампания по подготовке к следующей зиме началась в Ленобласти до фактического окончания предыдущей – уже 1 марта, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
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