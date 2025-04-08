В Ленобласти проведут ремонт и модернизацию инженерных систем

С 15 июля объекты теплоснабжения начнут получать паспорта готовности Кампания по подготовке к следующей зиме началась в Ленобласти до фактического окончания предыдущей – уже 1 марта, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.