С начала года в Подмосковье убрали более трех тысяч незаконных нестационарных торговых объектов. До конца года планируется демонтировать около 4,6 тысячи таких точек.
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