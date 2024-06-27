Развитие транспортной инфраструктуры на Сахалине получило федеральную поддержку

В Сахалинской области состоялось совещание по вопросам развития транспортного комплекса, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виталия Савельева и с участием министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта.
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