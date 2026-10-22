Владимир Зеленский, сентябрь 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Владимир Зеленский в первые недели спецоперации был готов отказаться от НАТО и соглашался на особый статус Крыма и Донбасса, заявил бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский.
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