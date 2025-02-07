Прогноз погоды в Крыму на 7 февраля В Симферополе -2 и небольшой снегВ Севастополе 0 и небольшой снегВ Евпатории -1 и небольшой снегВ Черноморском 0 и небольшой снегВ Джанкое -2 и небольшой снегВ Ялте +4 и небольшой снегВ Алуште +4 и небольшой снегВ Керчи 0 и небольшой снегВ Армянск.
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