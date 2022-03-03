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Дивеев о дубле «Сочи» после ассистов Языджи: «Одинаковые голы, будто один и тот же момент»

Игорь Дивеев высказался о своем дубле после угловых в исполнении Юсуфа Языджи. Защитник ЦСКА дал комментарий после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (2:1).

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