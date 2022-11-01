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Роберто Мартинес о лишнем весе Азара: «Я считаю эти комментарии неуместными и ленивыми. Эден – игрок таланта, а не физики»

Роберто Мартинес высказался о физической форме Эдена Азара.  «У Эдена Азара могут быть плохие игры и могут быть моменты, когда он не в лучшей форме.

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