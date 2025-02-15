Забавный пингвинёнок.

Сегодня воспитанники группы №7 знакомились с особенностями деятельности художника- дизайнера, в процессе художественной деятельности у ребят развивались конструктивные и творческие способности, формировался устойчивый интерес к созданию объектов дизайна .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии