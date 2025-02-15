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Забавный пингвинёнок.

Забавный пингвинёнок.

Сегодня воспитанники группы №7 знакомились с особенностями деятельности художника- дизайнера, в процессе художественной деятельности у ребят развивались конструктивные и творческие способности, формировался устойчивый интерес к созданию объектов дизайна .

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