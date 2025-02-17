Выберите свой знак зодиака, а мы расскажем, чего вам опасаться с 17 по 23 февраля

Виноваты звезды фото: Midjorney/ParentsЭта неделя обещает быть насыщенной — большинство знаков ждет немало изменений в жизни.
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