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Распространенные мифы о ресторанах

Распространенные мифы о ресторанах

Мы думаем: если я начну качать права в ресторане, официант плюнет в суп. На самом деле: Я даже предположить не могу, даже представить себе не могу заведение, где в ответ на придирки вам могут плюнуть в суп или сделать какую-нибудь другую гадость.

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