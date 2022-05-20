Распространенные мифы о ресторанах

Мы думаем: если я начну качать права в ресторане, официант плюнет в суп. На самом деле: Я даже предположить не могу, даже представить себе не могу заведение, где в ответ на придирки вам могут плюнуть в суп или сделать какую-нибудь другую гадость.
Мы думаем: если я начну качать права в ресторане, официант плюнет в суп. На самом деле: Я даже предположить не могу, даже представить себе не могу заведение, где в ответ на придирки вам могут плюнуть в суп или сделать какую-нибудь другую гадость.
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