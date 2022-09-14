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МИД Финляндии допустил полный запрет ЕС на выдачу турвиз россиянам

МИД Финляндии допустил полный запрет ЕС на выдачу турвиз россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто допустил вероятность полного запрета на выдачу туристических виз для россиян со стороны Евросоюза (ЕС), передает ТАСС со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

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