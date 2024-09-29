Тело лидера «Хезболлах» Насруллы, погибшего в Ливане, извлекли с места удара (ФОТО, ВИДЕО)

Тело лидера ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, погибшего в пригороде Бейрута в результате израильского авиаудара, извлекли с места гибели.
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