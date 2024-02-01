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Китай

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Официальный представитель континентальной части Китая поздравил тайваньских соотечественников с наступающим праздником Весны

Пекин, 31 января /Синьхуа/ -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня в среду направила обширным тайваньским предпринимателям, соотечественникам и молодежи искренние поздравления и пожелания счастья по случаю наступающего праздника Весны, призвав их активно участвовать в модернизации Китая для продвижения национального возрождения.

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