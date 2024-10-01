Матвиенко неделю читала соцсети и СМИ Алтая и узнала о проблемах с трамваями

Начитавшись сообщений, спикер Совета Федерации призвала "жестко пресечь" проблему Валентина Матвиенко накануне Дней Алтайского края в Совете Федерации на протяжении недели изучала социальные сети и местные СМИ и узнала о проблемах с общественным транспортом в Барнауле.