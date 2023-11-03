СПБ Биржа возобновит в 14:00 мск торги ограниченным списком российских акций

Сегодня, 3 ноября 2023 года, в 14:00 по московскому времени СПБ Биржа возобновит торги в Режиме основных торгов списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «Российские ценные бумаги», следует из сообщений торговой площадки.
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