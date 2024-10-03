Антон Кравец: Уважаемые жители Нижнегорского района!

Уважаемые жители Нижнегорского района!В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением коммунальных услуг, Вы можете обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций через социальную сеть «ВКонтакте».
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