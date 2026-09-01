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Царьград

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Билл Гейтс заявил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Билл Гейтс заявил об опасности искусственного интеллекта для человечества

Заведующая кафедрой Суортмор, Линн Стюэрле Шофилд, предостерегает от использования ИИ на ранних этапах обучения.

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