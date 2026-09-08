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Татар-информ

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Певица Алсу показала редкие семейные фото в день рождения дочери

Певица Алсу показала редкие семейные фото в день рождения дочери

Фото: социальные сети певицы Алсу Певица Алсу опубликовала в соцсетях редкие снимки со старшей дочерью Сафиной в день ее рождения.

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