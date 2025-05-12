В Госдуме предложили изменить правила проведения собраний жильцов многоквартирных домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий снижение кворума для проведения повторного собрания собственников многоквартирных домов с 50 до 25%.
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