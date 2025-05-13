Врач Харитонов заявил о способности острой пищи укреплять слизистую желудка

Острые блюда могут помочь людям с хроническими заболеваниями желудка. В беседе с сайтом KP.RU гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о негативном влиянии такой еды на ЖКТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии