Огонь по всем самолетам ВСУ и НАТО: военный летчик указал слабое место баз

Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали украинский самолет МиГ-29, находившийся на аэродроме Васильков в Киевской области.
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