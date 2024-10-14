Валентина Лаврик: 14 октября стартует наш ежегодный марафон подготовки к выпускным экзаменам «На все 100!»

14 октября стартует наш ежегодный марафон подготовки к выпускным экзаменам «На все 100!». Откроем его в 13:00 онлайн-консультацией по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, а в 15:00 состоится вторая трансляция, посвященная химии.
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