Глава МВД Финляндии заявила о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что разрешение кабмина страны закрыть из-за неконтролируемого прибытия беженцев из САР, Сомали и Ирака половину из работающих пунктов пропуска на границе с РФ имело только частичный успех.