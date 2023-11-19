Глава МВД Финляндии заявила о частичном успехе от закрытия КПП на границе с РФ

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила, что разрешение кабмина страны закрыть из-за неконтролируемого прибытия беженцев из САР, Сомали и Ирака половину из работающих пунктов пропуска на границе с РФ имело только частичный успех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии