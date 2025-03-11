Разработка МБР LGM-35A Sentinel Проектный облик ракеты LGM-35A SentinelС 2020 г. в США ведётся разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
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Разработка МБР LGM-35A Sentinel Проектный облик ракеты LGM-35A SentinelС 2020 г. в США ведётся разработка новой межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel.
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