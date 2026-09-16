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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беккер о критике в адрес Зверева: «Это чудовищное неуважение. Этот парень мог быть в финале всех четырех «Шлемов» в этом году»

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал несправедливой критику в адрес Александра Зверева .

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