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Капелло об Аллегри: «Его ругали и в победные годы, но в последнее время критики стало слишком много. После Кубка вырвалась оскорбленная гордость, возможно»

«Ювентус» уволил тренера после победного финала Кубка Италии с «Аталантой», так как остался недоволен его поведением.

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