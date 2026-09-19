Освобождение Донбасса от украинских сил продолжается. Штурмовые подразделения российских войск вошли в Фёдоровку, которая находится на берегу реки Беленькая (правый приток Казённого Торца) к юго-востоку от города Краматорска (по прямой – примерно 15 км, по дорогам – чуть больше) в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T По зову предков: ...
- По зову предков: ...
- Владимир Путин: П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым