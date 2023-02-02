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Архивы США показали, что после распада СССР Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Архивы США показали, что после распада СССР Вашингтон не стремился видеть в Москве союзника

Раскрытые недавно в Соединенных Штатах Америки архивы переговоров с Россией после распада СССР свидетельствуют о том, что официальный Вашингтон не стремился видеть в Москве своего союзника.

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