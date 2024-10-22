Спустя более 15 лет разработки на ПК выйдет Caves of Qud — комплексный научно-фанта...

Спустя более 15 лет разработки на ПК выйдет Caves of Qud — комплексный научно-фантастический роглайк, где можно «делать всё и что угодно»Находящийся в разработке уже больше 15 лет (с 2007 года) научно-фантастический роглайк Caves of Qud от студии Freehold Games наконец почти готов к полноценному релизу.