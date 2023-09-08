1. Сборная России в неузнаваемом составе сыграла вничью с олимпийской командой Египта – 1:1. Дебютировали сразу 18 игроков (Карпин пока не запомнил всех по имени), девять из них вышли в стартовом составе.
Сборная с 18 новичками сыграла вничью с Египтом, страшное ДТП с юными велосипедистками, «Зенит» берет Изидора, Макрон против российского флага на Олимпиаде и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
ну вот, список потенциальных соперников для хоккейной сборной России расширяется. через пару лет Ротенберг своей командой не только с казахами и белорусами играть будет. а там глядишь и таджики с киргизами подтянуться.
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10 час.
Лена Мисько
Багз Банни против Джоковича. С кем великий сыграет в 1/2 US Open? 😎 Знакомимся с Беном Шелтоном👇🏻 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/glaz_naroda/3188199.html?utm_source=telegram&utm_medium=tennis&utm_campaign=2023-09-08
Багз Банни против Джоковича. С кем великий сыграет в 1/2 US Open?
Sports.ru
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8 час.
Лена Мисько
Вот это да! Американцев нет в финале баскетбольного ЧМ! Там сыграют Сербия и Германия 🏀 Сегодня прошли полуфинальные встречи. Два классных матча мы посмотрели: 🇷🇸🇨🇦 Сначала сербы остановили молодых и дерзких канадцев. Закрыли пространство под кольцом, ждали ошибок неопытных ребят и не ошибались сами. Отмечаем 23 очка Богдановича, а еще 16 очков Милутинова и Добрича. 🇺🇸🇩🇪 Американцы и немцы выдали супертриллер. Точные броски летали на уровне НБА. Обе команды набрали 100+ очков. А итог – фантастическая сенсация турнира! Ну что, теперь главный вопрос: кто станет чемпионом мира? Узнаем вместе с @match_basket_dunk уже 10 сентября в 15:35 на Матч ТВ 📺
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8 час.
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