Сборная с 18 новичками сыграла вничью с Египтом, страшное ДТП с юными велосипедистками, «Зенит» берет Изидора, Макрон против российского флага на Олимпиаде и другие новости

ну вот, список потенциальных соперников для хоккейной сборной России расширяется. через пару лет Ротенберг своей командой не только с казахами и белорусами играть будет. а там глядишь и таджики с киргизами подтянуться.

Лена Мисько

Вот это да! Американцев нет в финале баскетбольного ЧМ! Там сыграют Сербия и Германия 🏀 Сегодня прошли полуфинальные встречи. Два классных матча мы посмотрели: 🇷🇸🇨🇦 Сначала сербы остановили молодых и дерзких канадцев. Закрыли пространство под кольцом, ждали ошибок неопытных ребят и не ошибались сами. Отмечаем 23 очка Богдановича, а еще 16 очков Милутинова и Добрича. 🇺🇸🇩🇪 Американцы и немцы выдали супертриллер. Точные броски летали на уровне НБА. Обе команды набрали 100+ очков. А итог – фантастическая сенсация турнира! Ну что, теперь главный вопрос: кто станет чемпионом мира? Узнаем вместе с @match_basket_dunk уже 10 сентября в 15:35 на Матч ТВ 📺