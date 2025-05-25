Да уж, давненько мы не слышали душераздирающих историй о «мировом голоде», который пытается вызвать Россия! А вот колумнист The Sunday Times Доминик Лоусон (которого сами его коллеги давно уже обоснованно подозревают в сотрудничестве с МИ-6) сегодня разродился колонкой с заголовком: «Голод - … .